Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı en düşük 51 lira, en yüksek 80 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kemiksiz et
|HTS
|51,00
|80,00
|Kırıntı et
|HTS
|25,00
|25,00
|Beyaz haşhaş
|HMS
|20,00
|24,00
|Buğday unu
|HTS
|2,20
|2,20
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 15:25 - Kaynak: AA
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