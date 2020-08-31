Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı en düşük 51 lira, en yüksek 80 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı en düşük 51 lira, en yüksek 80 liradan satıldı. Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle: Ürünün cinsi Satış şekli En düşük (TL) En yüksek (TL) Kemiksiz et HTS 51,00 80,00 Kırıntı et HTS 25,00 25,00 Beyaz haşhaş HMS 20,00 24,00 Buğday unu HTS 2,20 2,20 HTS: Hazır Tacir Satış Tescili HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Afyon, Ekonomi, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 15:25 - Kaynak: AA Son Dakika › Ekonomi › Afyonkarahisar Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi

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