Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 42,50 lira, en yüksek 91 liradan satıldı.

Bakan Koca: Türkiye'de vaka sayısının en fazla olduğu il Ankara, İstanbul'un iki katı