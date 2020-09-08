Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 40,75 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kemiksiz et
|HTS
|40,75
|40,75
|Karkas et
|HTS
|35,78
|39,25
|Buğday
|HMS
|1,50
|1,93
|Arpa
|HMS
|1,10
|1,45
|Sarı Haşhaş
|HMS
|18,00
|18,00
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 10:51 - Kaynak: AA
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