Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 46 en yüksek 76 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kemiksiz et
|HTS
|46,00
|76,00
|Karkas et
|HTS
|39,00
|40,00
|Buğday
|HMS
|1,80
|1,80
|Arpa
|HMS
|1,35
|1,35
|Beyaz Haşhaş
|HMS
|22,85
|23,00
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 12:13 - Kaynak: AA
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