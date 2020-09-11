Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 29,00 en yüksek 37,50 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Karkas et
|HTS
|29,00
|37,50
|Buğday
|HMS
|1,65
|1,92
|Arpa
|HMS
|1,35
|1,40
|Mısır
|HTS
|1,37
|1,41
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 11:01 - Kaynak: AA
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