Afyonkarahisar Ticaret Borsası - Son Dakika

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında, kemiksiz etin kilogramı en düşük 99, en yüksek 102 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kemiksiz et
|HTS
|99,00
|102,00
|Karkas et
|HTS
|33,50
|39,50
|Buğday
|HMS
|1,50
|2,00
|Arpa
|HMS
|1,10
|1,50
|Nohut
|HMS
|3,70
|3,80
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 12:01 - Kaynak: AA
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