Afyonkarahisar Ticaret Borsası - Son Dakika

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında, kemiksiz etin kilogramı en düşük 99, en yüksek 102 liradan satıldı.

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Afyonkarahisar Ticaret Borsasında, kemiksiz etin kilogramı en düşük 99, en yüksek 102 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

 Satış şekli

 En düşük (TL)

 En yüksek (TL)
Kemiksiz et

 HTS

 99,00

 102,00
Karkas et

 HTS

 33,50

 39,50
Buğday

 HMS

 1,50

 2,00
Arpa

 HMS

 1,10

 1,50
Nohut

 HMS

 3,70

 3,80

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Ticaret, Buğday, Afyon, Arpa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 12:01 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar Ticaret Borsası - Son Dakika

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