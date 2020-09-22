Afyonkarahisar Ticaret Borsası - Son Dakika

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında, kemiksiz etin kilogramı en düşük 99, en yüksek 102 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Kazazede, kendisine yardım eden kadının koluna sarılarak "Sen kimsin?" diye sordu