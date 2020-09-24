Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 42 lira, en yüksek 95 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

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