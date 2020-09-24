Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 42 lira, en yüksek 95 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kemiksiz et
|HTS
|42,00
|95,00
|Karkas et
|HTS
|24,00
|41,00
|Buğday
|HMS
|1,85
|1,88
|Arpa
|HMS
|1,40
|1,40
|Mısır
|HMS
|1,36
|1,37
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 11:07 - Kaynak: AA
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