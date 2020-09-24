Afyonkarahisar Ticaret Borsası - Son Dakika

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 42 lira, en yüksek 95 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası, System.String[]

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 42 lira, en yüksek 95 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

 Satış şekli

 En düşük (TL)

 En yüksek (TL)
Kemiksiz et

 HTS

 42,00

 95,00
Karkas et

 HTS

 24,00

 41,00
Buğday

 HMS

 1,85

 1,88
Arpa

 HMS

 1,40

 1,40
Mısır

 HMS

 1,36

 1,37
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Ticaret, Buğday, Afyon, Arpa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 11:07 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Afyonkarahisar Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi

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