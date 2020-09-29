Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı en düşük 26,50 lira, en yüksek 42 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Karkas et
|HTS
|26,50
|42,00
|Kemiksiz et
|HTS
|43,00
|95,00
|Buğday
|HTS
|1,80
|1,90
|Beyaz haşhaş
|HMS
|24,40
|25,00
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 15:41 - Kaynak: AA
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