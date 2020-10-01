Afyonkarahisar Ticaret Borsası - Son Dakika

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı en düşük 20, en yüksek 38 liradan satıldı.

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Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı en düşük 20, en yüksek 38 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

 Satış şekli

 En düşük (TL)

 En yüksek (TL)
Karkas et

 HTS

 20,00

 38,00
Kırıntı eti

 HTS

 19,00

 25,00
Buğday

 HMS

 1,70

 1,97
Arpa

 HMS

 1,40

 1,45
Mısır

 HTS

 1,40

 1,40
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Ticaret, Buğday, Afyon, Arpa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 14:59 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Afyonkarahisar Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi

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