Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı en düşük 20, en yüksek 38 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Karkas et
|HTS
|20,00
|38,00
|Kırıntı eti
|HTS
|19,00
|25,00
|Buğday
|HMS
|1,70
|1,97
|Arpa
|HMS
|1,40
|1,45
|Mısır
|HTS
|1,40
|1,40
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 14:59 - Kaynak: AA
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