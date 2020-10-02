Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 36 lira, en yüksek 42,50 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Karkas et
|HTS
|36,00
|42,50
|Kuzu eti
|HTS
|45,00
|55,00
|Buğday
|HMS
|1,30
|2,10
|Arpa
|HMS
|1,25
|1,45
|Mısır
|HTS
|1,32
|1,32
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 16:03 - Kaynak: AA
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