Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 36 lira, en yüksek 42,50 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

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