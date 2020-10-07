Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı en düşük 42,90 en yüksek 85,55 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kemiksiz et
|HTS
|42,90
|85,55
|Karkas et
|HTS
|32,50
|41,40
|Buğday
|HMS
|1,80
|1,91
|Arpa
|HMS
|1,10
|1,40
|Yağlık Ayçiçeği
|HMS
|3,75
|3,80
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2020 10:15 - Kaynak: AA
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