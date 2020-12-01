Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı en düşük 45, en yüksek 50 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle: ???????
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kemiksiz et
|HTS
|45,00
|50, 00
|Karkas et
|HTS
|24,25
|40,00
|Kırıntı et
|HTS
|20,00
|20,00
|Buğday
|HMS
|1,85
|2,80
|Arpa
|HMS
|1,40
|2,00
|Mısır
|HMS
|2,10
|2,20
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
- Kaynak: AA
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