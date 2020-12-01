Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı en düşük 45, en yüksek 50 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle: ???????

Ürünün cinsi Satış şekli En düşük (TL) En yüksek (TL) Kemiksiz et HTS 45,00 50, 00 Karkas et HTS 24,25 40,00 Kırıntı et HTS 20,00 20,00 Buğday HMS 1,85 2,80 Arpa HMS 1,40 2,00 Mısır HMS 2,10 2,20 HTS: Hazır Tacir Satış Tescili HTS: Hazır Tacir Satış Tescili HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

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