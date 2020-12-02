Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 50, en yüksek 95 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kemiksiz et
|HTS
|50,00
|95,00
|Karkas et
|HTS
|20,00
|41,75
|Buğday
|HMS
|1,40
|2,20
|Arpa
|HMS
|1,10
|1,92
|Mısır
|HMS
|1,60
|1,90
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
- Kaynak: AA
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