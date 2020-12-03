Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 45 lira, en yüksek 50 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle: ???????
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kemiksiz et
|HTS
|45,00
|50,00
|Karkas et
|HTS
|34,00
|42,00
|Buğday
|HMS
|1,60
|2,52
|Arpa
|HMS
|1,30
|1,86
|Mısır
|HMS
|0,97
|0,97
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
- Kaynak: AA
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