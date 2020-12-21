Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı en düşük 44,55 lira, en yüksek 93 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kemiksiz et
|HTS
|44,55
|93,00
|Karkas et
|HTS
|28,00
|40,50
|Buğday
|HMS
|1,60
|2,50
|Arpa
|HMS
|1,72
|1,72
|Mısır
|HTS
|1,70
|1,70
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
- Kaynak: AA
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