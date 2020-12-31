Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı en düşük 48, en yüksek 76 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle: ???????

Ürünün cinsi Satış şekli En düşük (TL) En yüksek (TL) Kemiksiz et HTS 48,00 76,00 Karkas et HTS 28,00 45,00 Buğday HMS 1,80 1,85 Arpa HMS 1,40 1,82 Mısır HMS 1,90 1,90 HTS: Hazır Tacir Satış Tescili HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

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