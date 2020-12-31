Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı en düşük 48, en yüksek 76 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle: ???????
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kemiksiz et
|HTS
|48,00
|76,00
|Karkas et
|HTS
|28,00
|45,00
|Buğday
|HMS
|1,80
|1,85
|Arpa
|HMS
|1,40
|1,82
|Mısır
|HMS
|1,90
|1,90
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA
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