Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kırıntı etin kilogramı en düşük 28 lira, en yüksek 30 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle: ???????
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırıntı et
|HTS
|28,00
|30,00
|Buğday unu
|HTS
|2,07
|3,00
|Buğday
|HMS
|1,35
|2,00
|Arpa
|HMS
|1,35
|1,65
|Kepek
|HTS
|1,09
|1,66
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Afyonkarahisar Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi