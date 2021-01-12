Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı en düşük 46, en yüksek 50 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle: ???????
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kemiksiz et
|HTS
|46,00
|50,00
|Karkas et
|HTS
|36,00
|36,00
|Buğday
|HMS
|2,02
|2,05
|Arpa
|HMS
|1,40
|1,68
|Mısır
|HTS
|1,47
|1,71
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA
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