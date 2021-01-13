Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 44 lira, en yüksek 85 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kemiksiz et
|HTS
|44,00
|85,00
|Karkas et
|HTS
|25,00
|35,00
|Buğday
|HMS
|2,00
|2,00
|Arpa
|HMS
|1,10
|1,50
|Mısır
|HTS
|1,71
|1,71
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA
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