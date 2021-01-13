Afyonkarahisar Ticaret Borsası - Son Dakika

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

13.01.2021 14:25
Afyonkarahisar Ticaret Borsası, System.String[]

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 44 lira, en yüksek 85 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 44 lira, en yüksek 85 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Kemiksiz et

HTS

44,00

85,00

Karkas et

HTS

25,00

35,00

Buğday

HMS

2,00

2,00

Arpa

HMS

1,10

1,50

Mısır

HTS

1,71

1,71

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Karahisar, Ticaret, Buğday, Arpa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Afyonkarahisar Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi


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