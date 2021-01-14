Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı en düşük 48, en yüksek 95 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kemiksiz et
|HTS
|48,00
|95,00
|Karkas et
|HTS
|30,00
|39,78
|Arpa
|HMS
|1,70
|1,75
|Mısır
|HMS
|1,35
|1,35
|Yağlık Ayçiçeği
|HMS
|3,40
|3,40
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA
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