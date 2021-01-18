Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı en düşük 43,50, en yüksek 93 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kemiksiz et
|HTS
|43,50
|93,00
|Karkas et
|HTS
|29,00
|90,00
|Arpa
|HMS
|1,70
|1,75
|Buğday
|HMS
|1,65
|1,70
|Yağlık Ayçiçeği
|HMS
|2,05
|2,05
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA
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