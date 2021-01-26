Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı en düşük 44,44, en yüksek 47 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kemiksiz et
|HTS
|44,44
|47,00
|Karkas et
|HTS
|27,75
|41,67
|Buğday
|HMS
|1,80
|2,40
|Arpa
|HMS
|1,10
|2,10
|Mısır
|HTS
|1,64
|2,00
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA
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