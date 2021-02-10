Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 42,50 en yüksek 99,00 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kemiksiz et
|HTS
|42,50
|99,00
|Karkas et
|HTS
|19,00
|42,00
|Buğday
|HMS
|1,80
|2,15
|Arpa
|HMS
|1,20
|1,70
|Mısır
|HTS
|1,83
|1,95
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Afyonkarahisar Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi