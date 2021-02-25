Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) kemiksiz etin kilogramı en düşük 43 lira, en yüksek 100 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncusu Selin Genç, şubat ayında deniz sezonunu açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu reform paketinin detayları! Ekonomik kalkınma için 10 adım atılacak

Üretici ve balıkçılar için 140 milyon liralık destek ödemesi bugün başladı