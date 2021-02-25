Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) kemiksiz etin kilogramı en düşük 43 lira, en yüksek 100 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kemiksiz et
|HTS
|43,00
|100,00
|Dana eti
|HTS
|32,25
|37,50
|Sığır eti
|HTS
|26,00
|33,00
|Karkas et
|HTS
|31,00
|42,00
|Buğday
|HMS
|2,00
|2,50
|Arpa
|HMS
|1,70
|1,70
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA
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