Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı en düşük 45,25 en yüksek 97,75 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kemiksiz et
|HTS
|45,25
|97,75
|Karkas et
|HTS
|43,25
|43,25
|Kırıntı et
|HTS
|34,75
|34,75
|Buğday
|HMS
|1,80
|2,20
|Arpa
|HMS
|1,60
|1,70
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Afyonkarahisar Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi