Afyonkarahisar Ticaret Borsası - Son Dakika

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı en düşük 44, en yüksek 53 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kemiksiz et
|HTS
|44,00
|53,00
|Dana eti
|HTS
|36,00
|43,50
|Düve eti
|HTS
|37,00
|39,00
|Buğday
|HMS
|2,02
|2,02
|Arpa
|HMS
|1,10
|1,70
|Mısır
|HMS
|1,75
|1,75
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili???????
Kaynak: AA
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