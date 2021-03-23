Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı en düşük 31,36, en yüksek 39,20 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Karkas et
|HTS
|31,36
|39,20
|Buğday
|HMS
|2,00
|2,50
|Arpa
|HMS
|1,30
|1,75
|Beyaz Haşhaş
|HMS
|21,20
|21,20
|Sarı Haşhaş
|HMS
|26,47
|26,47
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA
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