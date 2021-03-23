Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı en düşük 31,36, en yüksek 39,20 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

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