Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı en düşük 48, en yüksek 52 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kemiksiz et
|HTS
|48,00
|52,00
|Karkas et
|HTS
|35,00
|40,00
|Dana eti
|HTS
|35,00
|39,00
|Sığır eti
|HTS
|20,40
|32,00
|Buğday
|HMS
|1,50
|2,60
|Arpa
|HMS
|1,50
|1,80
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA
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