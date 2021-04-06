Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı en düşük 48, en yüksek 52 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

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