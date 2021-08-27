Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin en düşük kilogramı 49,01 lira, en yüksek 75 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kemiksiz et
|HTS
|49,01
|75,00
|Karkas et
|HTS
|35,65
|36,29
|Döner eti
|HTS
|57,26
|57,26
|Buğday
|HMS
|2,00
|2,80
|Arpa
|HMS
|2,40
|2,40
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA
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