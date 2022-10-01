Afyonkarahisar'dan kısa kısa - Son Dakika
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Afyonkarahisar'dan kısa kısa

01.10.2022 14:02
Afyonkarahisar'dan kısa kısa

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ATSO) meclis ve meslek komite üyeleri seçimi yapılıyor.

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ATSO) meclis ve meslek komite üyeleri seçimi yapılıyor.

ATSO binasında sabah saatlerinde başlayan seçimde, kentteki iş insanların oy verme işlemi devam ediyor.

Mevcut başkan Hüsnü Serteser ile iş insanı Önder Artuk'un listelerinin yarıştığı meclis ve meslek komite seçimi, saat 17: 00'de sona erecek.

Afyonkarahisar'da şehit annesi vefat etti

Afyonkarahisar'da şehit uzman çavuş Ahmet Erdönmez'in annesi Havva Erdönmez tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde 73 yaşında vefat eden Erdönmez'in Sultandağı ilçesi Karapınar köyünde toprağa verileceği bildirildi.

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Kaynak: AA

Karahisar, Güncel, Son Dakika

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