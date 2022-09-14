Afyonkarahisar'da insan kaynakları yönetimi eğitimi verildi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da insan kaynakları yönetimi eğitimi verildi

14.09.2022 15:44
Afyonkarahisar'da insan kaynakları yönetimi eğitimi verildi

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) KOBİ Akademisi tarafından düzenlenen eğitimde insan kaynakları yönetimi anlatıldı.

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) KOBİ Akademisi tarafından düzenlenen eğitimde insan kaynakları yönetimi anlatıldı.

Afyonkarahisar TSO eğitim salonunda düzenlenen açılışta konuşan ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Alnıak, işletmelerde çalışanların performansından en verimli yararlanmak için insan kaynaklarının doğru planlanması gerektiğini dile getirdi.

İnsan kaynakları, işletmelerde çalışanların yeteneklerini ortaya çıkarmak, performansını artırmak ve en verimli şekilde üretim yapmasını sağlamak amacıyla önem verilen bir kavram olduğunu kaydeden Alnıak, şunları söyledi:

"İşletmeler, insan kaynakları stratejileri doğrultusunda ilerlemesini sürdürür ve gelecek planları yapar. Günümüzde teknolojinin gelişmesi ile insan kaynakları kavramının da güncellenmesi gerektiği anlaşılmıştır. Özellikle dijitalleşme ve insan kaynakları arasında bir bağ kurulması gerektiği kanısı hakim olmaya başlamıştır. Türk iş dünyasının gözbebeği TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nin Sürekli Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi işbirliğinde düzenlediğimiz bu eğitimimizde insan kaynakları hakkında merak edilen tüm soruların cevap bulacağını düşünüyorum."

Daha sonra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) Sürekli Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi uzmanlarından Özlem Yurdanur, yeni gelişmeler ışığında insan kaynakları yönetimi eğitimi verdi.

Eğitim sonunda katılımcılara sertifika verildi.

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Kaynak: AA

Karahisar, Türkiye, Güncel, Son Dakika

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