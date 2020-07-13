AFYONKARAHİSAR Traktörle otomobil çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika

Kaza sat 24.00 sularında Afyonkarahisar- Antalya karayolu 60'ıncı kilometres,i Sandıklı Susuz rampasında meydana geldi. İhsan Ulusoy'un kullandığı 32 KE 221 plakalı traktör ile Muhammet Tahta'nın kullandığı 03 ZB 327 plakalı otomobil, Susuz rampasında çarpıştı. Yola savrulan traktör sürücüsü İhsan Ulusoy, olay yerinde hayatını kaybetti. Hafif yaralanan otomobil sürücüsü Muhammet Tahta ise kaldırıldığı Sandıklı Devlet Hastanesi 'nde tedaviye alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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