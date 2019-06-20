Afyonkarahisar TSO Başkanı Serteser Açıklaması

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, Türkiye'de yeşil etiket alan ilk ve tek oda olmak için gerekli başvuruları yaptıklarını söyledi.

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, Türkiye'de yeşil etiket alan ilk ve tek oda olmak için gerekli başvuruları yaptıklarını söyledi.

Serteser, bir termal otelde basın mensuplarıyla bir araya gelerek, son yıllarda Avrupa Birliği ve Zafer Kalkınma Ajansı projelerinde gözle görülür bir artış yakaladıklarını belirtti.

Bu projelerin yanında Ur-Ge Projesi yürüten nadir odalardan birisi olduklarını dile getiren Serteser, şunları kaydetti:

"İlimizin gelişimi ve kalkınması için her daim proje üreten, yürüten ve projelerde yer alan bir kurum olduk. Son 8 yıllık döneme baktığımızda 16 ulusal, 5 uluslararası olmak üzere 21 projeye dahil olduk ve yürüttük. Bu projelerden bugünkü döviz kurlarına göre 30 milyon Türk lirasını aşkın destek hakkı elde ettik. Tabii proje bazlı faaliyetlerde paranın hepsi bir anda verilmiyor, proje hakkında çalışmalar yaptıkça para geliyor."

"ATSO olarak yeşil etiket alacağız"

Serteser, oda olarak Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilecek çevreci projelere de imza attıklarını vurguladı.

Toplam bedeli 251 bin 429 lira olan bir proje ile yeşil etiket almak için uluslararası kuruluşlara başvuru yaptıklarını aktaran Serteser, "Merkezi Londra'da olan Building Research Establishment Global uzmanları, başvurunun ardından ATSO Hizmet Binasındaki işleyişi inceleyecek. 'Geçer', 'iyi', 'çok iyi', 'mükemmel' ve 'sıra dışı' değerlendirmeleri bulunan BREEAM Yeşil Bina Sertifikasında ATSO'nun hedefi en üst düzey belge olacak." diye konuştu.

"Proje çerçevesinde 2020 yılında ATSO Hizmet Binasının geleneksel enerji kaynağı tüketiminin yüzde 20'ye düşeceği, elektrik ve su tüketiminin yüzde 30 oranında azalacağı hesaplanıyor" diyen Serteser, proje başarıyla uygulanarak yeşil bina sertifikası alınması halinde Türkiye genelindeki 365 oda ve borsa içinde bu sertifikaya sahip ilk odanın, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası olacağını sözlerine ekledi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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