Afyonkarahisar Tso ile İşkur Arasında Protokol İmzalandı

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası ile İŞKUR arasında Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Protokolü imzalandı.

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası ile İŞKUR arasında Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Protokolü imzalandı.



Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Türkiye Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü arasında Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Protokolü imzalandı.



Protokol imza töreninde konuşan ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, girişimcilik kavramını çok önemsediklerini belirtti.



- 10 eğitim düzenleyeceğiz



Serteser, işletme kurmak isteyenlerin güncel bilgilerini heyecan ve azim duyguları ile birleştirmelerini önemsediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:



"Ülkemizde girişimciliğin yaygınlaşması ile kaliteli ürün yelpazesinin artacağına, bununla birlikte ürünlerde yapılan yeniliklerin de daha çok gündeme geleceğine inanıyoruz. Bu yıl 10 adet Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi düzenleyeceğiz. İŞKUR ve KOSGEB işbirliğinde geçen yıl 3 adet Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi vermiştik. Bu eğitimlerde toplam 74 kişi belge almaya hak kazandı. Bu yıl Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri planlamasını yaparken sayıyı geçen yıla göre yüksek tuttuk. Bu sene boyunca 10 adet Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi düzenleyeceğiz."



- İş kurmak isteyenlere destek



İŞKUR İl Müdürü Ahmet Karakaya da, "Düzenlediğimiz Girişimcilik Programları ile kendi işini kurmak ve geliştirmek isteyen herkese yardımcı olacağız. Bu programlar süresince katılan tüm kursiyerlere cep harçlığı veriyor, Genel Sağlık Sigortası, iş kazası ve meslek hastalığı sigortaları yapıyoruz. Program sonunda ise kendilerine sertifikalarını Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası ile beraber takdim ediyoruz. Bu vesile ile bizlere bugüne kadar desteklerini esirgemeyen Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Hüsnü Serteser'e ve ekibine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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