Afyonkarahisar tünelde araç yangınına müdahale tatbikatı

Tünelde araç yangınına müdahale tatbikatı

Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından Afyonkarahisar- İzmir karayolu üzerinde bulunan Karahisar tünelinde 50 personelin katılımıyla yapılan araç yangını tatbikatı, gerçeğini aratmadı.

AFAD İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen araç yangını tatbikatında 50 personel görev aldı. Senaryo gereği Afyonkarahisar- İzmir karayolunda bulunan Karahisar tünelinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında araç alev alırken, sürücü araç içerisinde sıkıştı. Aracın içinde bulunan yolcu ise dışarı fırladı. Diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine 112, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri olay yerinde çıkan yangına müdahale ederken, 112 ekipleri ise yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Sıkışan araç sürücüsünü AFAD ekiplerinin desteğiyle dışarı çıkaran 112 ekipleri, yaralıların hastanelere sevkini sağladı. Bölgede bulunan polis ekipleri trafik güvenliğini alırken, kargaşa ve paniği önlemeye çalıştı. Yaklaşık 15 dakika süren tatbikatta görev alan ekipler, daha sonra olay yerini temizleyerek, tüneli ulaşıma açtı.

'50 PERSONEL, 12 ARAÇ GÖREV ALDI'

AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan, tatbikatın ardından yaptığı açıklamada, afet ve acil durumlarda müdahale kapasitesini ölçmek adına zaman zaman Afyonkarahisar'da olayın türüne göre tatbikatlar gerçekleştirdiklerini söyledi. Tatbikatı 50 personel ve 12 aracın katılımıyla yaptıklarını anlatan Buldan, şöyle konuştu

Bugün Karahisar tünelinde yaşanan trafik kazası sonucu araçta meydana gelen yangına ve araç içerisinde sıkışan şoföre müdahaleyle tünel girişinde ve içerisinde yaşanabilecek panik, kargaşa ve tünel tahliyesine müdahale edecek birimlerin birlikte işbirliği içinde çalışmasını test ettik dedi.