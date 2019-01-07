Afyonkarahisar Tünelde Zincirleme Kaza 1 Yaralı
17 dakika önce
Tünelde zincirleme kaza 1 yaralıAfyonkarahisar'da geçen yıl hizmete açılan Karahisar Tüneli'nde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Tünelde zincirleme kaza 1 yaralı Afyonkarahisar
'da geçen yıl hizmete açılan Karahisar
Tüneli'nde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 14.30 sıralarında Afyonkarahisar- İzmir
karayolunun 9. kilometresindeki Karahisar Tüneli'nde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. 1 kişinin hafif şekilde yaralandığı kazanın ardından tünel yaklaşık yarım saat ulaşıma kapandı.
Kazada yaralanan kişiye olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta müdahalede bulunuldu. Maddi hasar oluşan araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 05:13 Kaynak: DHA
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