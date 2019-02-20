Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar Turizm Master ve Eylem Planı Toplantısı

Afyonkarahisar Turizm Master ve Eylem Planı Toplantısı

1 saat önce

Afyonkarahisar'da Turizm Master ve Eylem Planı toplantısı yapıldı.

Afyonkarahisar Turizm Master ve Eylem Planı Toplantısı, System.String[]
Afyonkarahisar'da Turizm Master ve Eylem Planı toplantısı yapıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ndeki toplantıya, Afyonkarahisar'daki kamu kurum ve kuruluşu yanı sıra sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Toplantıda Afyonkarahisar'ın turizm potansiyeli anlatılarak katılımcılar karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

Program sonunda katılımcılar, İl Kültür ve Turizm Müdürü tarafından hazırlanan öneri anketlerini doldurdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:50 Kaynak: AA

Afyon, Güncel
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