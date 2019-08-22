Afyonkarahisar Türk Anneler Derneği'nden AFSÜ'ye 3 tıbbi cihaz bağışı

AFYONKARAHİSAR - Türk Anneler Derneği Afyonkarahisar Şubesi Sağlık Bilimler Üniversitesi Yenidoğan Yoğun Bakım Servisi'ne 3 tıbbi cihaz bağışında bulundu.

AFSÜ Zafer Sağlık Külliyesi F Blok Yenidoğan Yoğun Bakım Servisinde düzenlenen teslim törenin konuşan Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Handan Yıldız, yeni cihazlara çocuklara en iyi hizmeti vermeye devam edeceklerini söyledi. Yıldız, "Türk Anneler Derneği Afyonkarahisar Şubesi yüce gönüllülük örneği göstererek fakültemizin yeni doğan birimine ileri teknoloji ürünü modern tıbbi ürünü 3 tıbbi cihaz hediye ettiler. Bu cihazların hizmete girmesiyle birlikte Afyonkarahisar'da verdiğimiz sağlık hizmetinin kalitesi bir derece daha yükselecek. Sağlık hizmeti verebilmek için modern cihazlar, uzman ekip ve fiziki imkanların uygun olması çok önemli. Yeni ekipmanlarımızla birlikte Afyonlu çocuklarımıza en iyi şekilde sağlık hizmeti vermeye devam edeceğiz" dedi.

"Cihazların teslimini gerçekleştiriyoruz"

Türk Anneler Derneği Başkan Yardımcısı Hatice Gök, derneklerinin kuruluş amaçlarının anne, çocuk sağlığı ve eğitimi olduğunu söyledi. Gök, "Tam da işte anne çocuk sağlığına hizmet sunmak üzere Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitemizin yoğun bakım üniversitemizin yoğun bakım kuruluşundan haberdar olduk. Rektörümüzü ve uzman öğretim görevlilerimizi ziyaret ettik. Biz bu yoğun bakım üniversitesini biyomedikal cihazların alımında dernek bütçemiz oranında katkı sağlamak istediğimizi ilettik. Kendileri bu talebimizi değerlendirdiler, bizi yönlen yönlendirdiler ve bugün teslimini gerçekleştiriyoruz" dedi.

"Üst düzey cihazlara sahibiz"

Yeni Doğan Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Afşin Kundak da, bütün yeni doğan çocuklarda kullanılabilecek cihazlarının olduğunu söyledi. Kundak konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Özellikle yoğun bakımın ihtiyacı olan hastalarda kullanacağımız daha üst düzey aletlerimiz var. Burada yeni doğan taraması hastanemizde doğan tüm çocuklara uygulanacak. Eğer burada bir sıkıntı çıkarsa çocuk kardiyoloji bu hastaları erkenden daha hastalık bulguları oluşmadan değerlendirme şansına sahip olacaklar. Diğer aletlerimizin fonksiyonları daha çok yoğun bakımda tedavi gören ağır tedaviler, ağır hastalık şartlarıyla boğuşan çocuklarımıza yardımcı olacak."

Konuşmaların sonunda Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Handan Yıldız, dernek yönetimine teşekkür belgesi takdim etti.