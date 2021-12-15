Afyonkarahisar Türkiye Kamu-Sen üyelerinden ek zam talebi - Son Dakika

Türkiye Kamu-Sen Afyonkarahisar İl Temsilciliği düzenlediği basın açıklaması ile memur ve emekli maaş zamlarının yeniden gözden geçirilerek ek zam yapılmasını istedi.

Kent Meydanında toplanan Türkiye Kamu-Sen'e bağlı sendika başkanları ve üyeleri, basın açıklaması yaptı.

Türkiye Kamu-Sen Afyonkarahisar İl temsilcisi Mehmet Demir, Son dönemde yaşanan ekonomik gelişmelerin, memur ve emeklileri ekonomik sıkıntıya soktuğunu dile getirdi.

" Hükümet, ivedilikle memur ve emekli maaş zamlarını gözden geçirmek zorundadır" diyen Demir, şunları kaydetti:

"Enflasyon, büyüme, refah payı, harcamalar ve geçmiş dönemde yaşanan kayıpların telafisi gibi etkenler mutlaka değerlendirilmelidir. Yüzde 5+7'nin artık hedef enflasyonla da alakası kalmamıştır. Bu nedenle 2022 için bütün maaş artışlarının gözden geçirilmesi gerekmektedir. Gerçek enflasyon rakamlarının dikkate alındığı, harcamalardaki artışı karşılayacak kabul edilebilir bir oransal artış, geçmiş dönemlerde yaşanan kayıpların telafisi için ek zam, reel gelir artışı sağlanabilmesi için maaşlara refah payı eklenmesi şart olmuştur. Biz, hakkımız olmayan hiçbir konuyu ve meblağı talep etmiyoruz. Hakkımızdan aşağısına da rıza gösterecek değiliz."

Ellerinde taleplerini içeren dövizler taşıyan ve slogan atan sendika üyeleri, açıklamanın ardından alandan ayrıldı.