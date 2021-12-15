Üye Girişi
Afyonkarahisar Türkiye Kamu-Sen üyelerinden ek zam talebi - Son Dakika

Afyonkarahisar Türkiye Kamu-Sen üyelerinden ek zam talebi

15.12.2021 15:54
Afyonkarahisar Türkiye Kamu-Sen üyelerinden ek zam talebi

Türkiye Kamu-Sen Afyonkarahisar İl Temsilciliği düzenlediği basın açıklaması ile memur ve emekli maaş zamlarının yeniden gözden geçirilerek ek zam yapılmasını istedi.

Türkiye Kamu-Sen Afyonkarahisar İl Temsilciliği düzenlediği basın açıklaması ile memur ve emekli maaş zamlarının yeniden gözden geçirilerek ek zam yapılmasını istedi.

Kent Meydanında toplanan Türkiye Kamu-Sen'e bağlı sendika başkanları ve üyeleri, basın açıklaması yaptı.

Türkiye Kamu-Sen Afyonkarahisar İl temsilcisi Mehmet Demir, Son dönemde yaşanan ekonomik gelişmelerin, memur ve emeklileri ekonomik sıkıntıya soktuğunu dile getirdi.

" Hükümet, ivedilikle memur ve emekli maaş zamlarını gözden geçirmek zorundadır" diyen Demir, şunları kaydetti:

"Enflasyon, büyüme, refah payı, harcamalar ve geçmiş dönemde yaşanan kayıpların telafisi gibi etkenler mutlaka değerlendirilmelidir. Yüzde 5+7'nin artık hedef enflasyonla da alakası kalmamıştır. Bu nedenle 2022 için bütün maaş artışlarının gözden geçirilmesi gerekmektedir. Gerçek enflasyon rakamlarının dikkate alındığı, harcamalardaki artışı karşılayacak kabul edilebilir bir oransal artış, geçmiş dönemlerde yaşanan kayıpların telafisi için ek zam, reel gelir artışı sağlanabilmesi için maaşlara refah payı eklenmesi şart olmuştur. Biz, hakkımız olmayan hiçbir konuyu ve meblağı talep etmiyoruz. Hakkımızdan aşağısına da rıza gösterecek değiliz."

Ellerinde taleplerini içeren dövizler taşıyan ve slogan atan sendika üyeleri, açıklamanın ardından alandan ayrıldı.

Afyonkarahisar Türkiye Kamu-Sen üyelerinden ek zam talebi
Afyonkarahisar Türkiye Kamu-Sen üyelerinden ek zam talebi

Türkiye Kamu Sen, Karahisar, Emekli, Memur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar Türkiye Kamu-Sen üyelerinden ek zam talebi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
15:54 Adı kripto para dolandırıcılığına karışan Temsilciler Kurulu üyesi Kerim Altıay görevi bıraktı
15:51 Ekonomist Şeref Oğuz'dan dikkat çeken asgari ücret değerlendirmesi: Seçim 2023'de olursa 4 bin TL, 2022 Mart-Nisan ayında olursa 5 bin TL olacak
15:39 Kanunsuz Topraklar'da bugün: Gülfem ve Davut madenden nasıl kurtulacak?
15:30 Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Gözler Beştepe'de!
15:26 Ünlü şef Danilo Zanna, 9 yıllık eşinden 20 dakikada boşandı
15:25 Maliye Bakanı Nebati'den iş adamlarına: 100'er milyon dolar bozdurun
15:22 Fed ve Merkez Bankası ne kararı alacak? İşte kritik iki açıklamaya saatler kala son tahminler
15:20 Vitor Pereira'nın sadece 3 maçı kaldı! Fenerbahçe, Bilic için süreci hızlandıracak
15:20 Sadakatsiz'de bugün; Derin'le Volkan barışacak mı?
15:15 Babacan'dan Osmanlı tarihine gönderme yapan tespit: Erdoğan'ın Gerileme Dönemi
Dolar 15'i zorluyor! Şimdiye kadarki en yüksek seviyede! Dolar 15'i zorluyor! Şimdiye kadarki en yüksek seviyede!         
15:57
Adı kripto para dolandırıcılığına karışan Temsilciler Kurulu üyesi Kerim Altıay görevi bıraktı Adı kripto para dolandırıcılığına karışan Temsilciler Kurulu üyesi Kerim Altıay görevi bıraktı         
15:55
Kanunsuz Topraklar'da bugün: Gülfem ve Davut madenden nasıl kurtulacak? Kanunsuz Topraklar'da bugün: Gülfem ve Davut madenden nasıl kurtulacak?         
15:40
Hapis cezası onanan Çilem Doğan'dan Yargıtay'a itiraz: Bu karar bana 'Neden ölmedin" mesajı veriyor Hapis cezası onanan Çilem Doğan'dan Yargıtay'a itiraz: Bu karar bana 'Neden ölmedin" mesajı veriyor         
15:30
Hastanede tedavi gören Gülçin, kazada hayatını kaybeden sevgilisinin cenazesine katılamadı Hastanede tedavi gören Gülçin, kazada hayatını kaybeden sevgilisinin cenazesine katılamadı         
15:15
Son Dakika: Barcelona'nın yıldızı Sergio Agüero yeşil sahalara veda etti Son Dakika: Barcelona'nın yıldızı Sergio Agüero yeşil sahalara veda etti         
14:51
Azerbaycan ve Ermenistan, anlaşmaya vardı! Demiryolu yeniden açılıyor Azerbaycan ve Ermenistan, anlaşmaya vardı! Demiryolu yeniden açılıyor         
14:20
Herkes merakla açıklanacak rakamı beklerken AK Parti'den bir asgari ücret yorumu daha geldi Herkes merakla açıklanacak rakamı beklerken AK Parti'den bir asgari ücret yorumu daha geldi         
12:44
Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin davasıyla ilgili gidişatı değiştirecek ifade Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin davasıyla ilgili gidişatı değiştirecek ifade         
12:14
Esnafa verdiği parayla gündem olan Sarıgül herkesi şaşırttı Esnafa verdiği parayla gündem olan Sarıgül herkesi şaşırttı         
11:42
Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı         
11:35
Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var         
11:00
Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı         
10:37
Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu         
09:55
Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu         
09:35
Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı         
08:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2021 16:03:40. #1.12#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar Türkiye Kamu-Sen üyelerinden ek zam talebi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement