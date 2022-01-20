Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli için zirai don uyarısı - Son Dakika

Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli için meteorolojinden zirai dona karşı vatandaşlar uyarıldı.

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Tarımsal faaliyetlerin devam ettiği bölgemizde Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli'de, 28 Ocak Cuma günü sabah saatlerine kadar, iç kesimlerde orta kuvvette, yüksek kesimlerde kuvvetli zirai don olayı bekleniyor. Çiftçilerimizin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir." denildi.