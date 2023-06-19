Afyonkarahisar-Uşak kara yolunda korkunç kaza: Anne öldü, kızı yaralı

Afyonkarahisar- Uşak kara yolu Sinanpaşa ilçesi Düzağaç beldesi yakınlarında Hafize Yılmaz idaresindeki otomobil, Uşak istikametine seyir halindeyken aynı istikamette seyir halinde olan G.E. yönetimindeki tırın dorsesine arkadan çarptı.

ANNE CAN VERDİ, 8 YAŞINDAKİ KIZI YARALI

Kaza sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada, ağır yaralan Yılmaz ve yanında yolcu olarak bulunan 8 yaşındaki kızı D.Y.'yi ambulanslar ile Afyonkarahisar Üniversite ve Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede tüm müdahaleye rağmen anne Yılmaz hayatını yitirdi. Kızı D.Y'nin ise tedavisi devam ediyor.

TIR ÇALIŞANI GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada tır sürücüsü G.E. göz altına alınırken, hayatını yitiren Yılmaz'ın PTT'de çalıştığı belirtildi.