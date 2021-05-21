AFYONKARAHİSAR ÜZERİNE SICAK SU DÖKÜLEN BERİL BEBEK AMBULANS HELİKOPTERLE ESKİŞEHİR'E SEVK EDİLDİ - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR ÜZERİNE SICAK SU DÖKÜLEN BERİL BEBEK AMBULANS HELİKOPTERLE ESKİŞEHİR'E SEVK EDİLDİ

21.05.2021 09:37

Afyonkarahisar'da üzerine sıcak su dökülmesi sonucu vücudunda yanıklar oluşan 15 aylık Beril Server Aktaş, ambulans helikopterle Eskişehir'e sevk edilirken, bebeği kucağında taşıyarak götüren Acil Tıp Teknisyeni (ATT) Mehmet Canko, yaşananları anlattı.

Afyonkarahisar'da üzerine sıcak su dökülmesi sonucu vücudunda yanıklar oluşan 15 aylık Beril Server Aktaş, ambulans helikopterle Eskişehir'e sevk edilirken, bebeği kucağında taşıyarak götüren Acil Tıp Teknisyeni (ATT) Mehmet Canko, yaşananları anlattı. 7 yıldır ambulans helikopterde görev yapan Mehmet Canko, Beril Server'i 112'nin kara ekiplerinden teslim aldıklarını belirtti. Teslim aldığında Beril Server'in annesinin kucağında olduğunu aktaran Canko, "Çocuk sedyeye yatamayacak durumdaydı. Vücudunda ciddi derecede yanıklar vardı. Annesinin kucağından zaten ağlamaklı, çok çırpınır, korkmuş vaziyette teslim aldım. Daha sonra kendi kucağımdan sedyeye indirmek istemedim. Bunun sebebi de ikinci bir travma yaşatmamak, yanmış deride sert zemine yatırmamak için çocuğun kucağımda naklini sağlamış bulundum" dedi.

'İLK ÖĞRETİLEN ŞEY HASTALARA DOKUN'

Okulda ilk derslerinde kendilerine öğretilen bilginin, 'hastalara dokun' olduğunu belirten Canko, "Çocuğu o yüzden kucağımdan indirmek istemedim. Fiziksel temasın psikolojik yardımda bulunması gerektiğini biliyoruz, alınan eğitimlerden dolayı. Bunun yüzünden kucağımda götürmeyi tercih ettim" diye konuştu.

'KENDİ ÇOCUĞUM OLSA NASIL DAVRANIRDIM DÜŞÜNCESİYLE TAŞIYORUM'

4 yıllık evli olduğunu belirten Mehmet Canko, "Daha çocuğum yok, bütün taşıdığım çocuk vakalarında kendi çocuğum olsaydı nasıl davranırdım, sadece bunun düşüncesiyle taşıyorum. Yetişkin vakalarına da benim akrabalarım, benim eşim dostum olsa nasıl davranırdım, bunu hep gözümün alarak bu şekilde hastaların taşınmasını sağlıyorum" dedi.

'MUTLULUK VERİCİ, ÇOK ONURE OLDUK'

Sosyal medyadan gelen yorumları da değerlendiren Mehmet Canko, "Sağlık alanında çok zor bir dönemden geçiyoruz, ülkece çok zor bir dönemden geçiyoruz. Bu şekilde gelen bize övgüler gerçekten mutluluk verici, çok onore olduk. Yani bir şey diyemiyorum işin açıkçası. Çok heyecanlandırıyor bizi? diye konuştu.

AFYONKARAHİSAR ÜZERİNE SICAK SU DÖKÜLEN BERİL BEBEK AMBULANS HELİKOPTERLE ESKİŞEHİR'E SEVK EDİLDİ
AFYONKARAHİSAR ÜZERİNE SICAK SU DÖKÜLEN BERİL BEBEK AMBULANS HELİKOPTERLE ESKİŞEHİR'E SEVK EDİLDİ
AFYONKARAHİSAR ÜZERİNE SICAK SU DÖKÜLEN BERİL BEBEK AMBULANS HELİKOPTERLE ESKİŞEHİR'E SEVK EDİLDİ
AFYONKARAHİSAR ÜZERİNE SICAK SU DÖKÜLEN BERİL BEBEK AMBULANS HELİKOPTERLE ESKİŞEHİR'E SEVK EDİLDİ

Karahisar, Eskişehir, Ambulans, Beril, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AFYONKARAHİSAR ÜZERİNE SICAK SU DÖKÜLEN BERİL BEBEK AMBULANS HELİKOPTERLE ESKİŞEHİR'E SEVK EDİLDİ - Son Dakika


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