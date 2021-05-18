AFYONKARAHİSAR VALİ ÇİÇEK TRAFİĞİ HAVADAN DENETLEDİ - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR Valisi Gökmen Çiçek, jandarma ve polis ekiplerinin yol kontrollerini helikopterle havadan denetledi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Afyonkarahisar- Eskişehir yol güzergahında helikopterle trafik denetimi yaptı. Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven ve Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de denetimlere katılarak, yolların genel durumunu ve trafik yoğunluğunu kontrol etti. İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Yılmaz Kırgel'den bilgiler alan Vali Gökmen Çiçek, yol boyunca alınan önlemleri ve ekiplerin gerçekleştirdikleri denetimleri inceledi.

Afyonkarahisar'ın 7'si ana yol olmak üzere 12 yol girişiyle yolların kesiştiği bir il olduğunu belirten Vali Gökmen Çiçek, "Araç yoğunluğunun en fazla yaşandığı illerden birisiyiz. Bayram süresince sorunsuz bir dönem geçirdik. Kademeli normalleşmenin ilk gününde de herhangi bir yoğunluk yaşamıyoruz. Ekiplerimiz zaman zaman denetimler gerçekleştiriyor. Bizler de bu denetime eşlik ettik. Trafikte en az sorun ve ez az kayıp yaşanması için çalışmalarımız, tedbirlerimiz ve denetimlerimiz devam edecek" dedi.

Ayrıca yapılan denetimlerde 135 araç kontrol edilirken 5 araç ve sahiplerine 890 lira idari yaptırım uygulandı.