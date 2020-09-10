Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Boztepe'den, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bölge Müdürü... - Son Dakika

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Boztepe, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar Bölge Müdürü Şerife Münire Burcu'yu ziyaret etti.

2. Vakıf İşhanı'ndaki Bölge Müdürlüğü binasındaki ziyarette Burcu, kurumun iş ve işlevleri, görev alanında bulunan iller, yapılan faaliyetler ve yapılacak projeler hakkında Vali Yardımcısı Boztepe'ye bilgiler verdi.

Vali Yardımcısı Boztepe de ziyarette yaptığı konuşmada, kentteki projeleri yakından takip ettiklerini belirterek, Afyonkarahisar'da hayata geçirilmeye çalışılan Kadın Kültür Evleri, Emre Gölü Çevre ve Frig Medeniyet Bahçesi, Frigya medeniyetinin eserlerini barındıran Ayazini Köyü'nün canlandırılması ve Eber Gölü projelerine önem verildiğini aktardı.

Öte yandan ziyarette, Afyonkarahisar yerel basını konusunda da istişarede bulunuldu.