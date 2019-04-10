Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Boztepe'den Başkan Bozkurt'a Hayırlı Olsun Ziyareti

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Boztepe'den Başkan Bozkurt'a Hayırlı Olsun Ziyareti

29 dakika önce

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Boztepe, 31 Mart Yerel Seçimlerinde yeniden güven tazeleyen Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Boztepe'den Başkan Bozkurt'a Hayırlı Olsun Ziyareti, System.String[]
Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Boztepe, 31 Mart Yerel Seçimlerinde yeniden güven tazeleyen Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Boztepe Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt'u makamında ziyaret ederek hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Bozkurt ile bir süre hasbihal eden Vali Yardımcısı Boztepe, akabinde gündem hakkında fikir alışverişlerinde bulundu. Boztepe, 3. dönem Şuhut Belediye Başkanlığında güven tazelemesi dolayısıyla Başkan Bozkurt'a hayırlı olsun dileklerini sunarak ziyaretini sonlandırdı. - AFYONKARAHİSAR
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:37 Kaynak: İHA
Recep Bozkurt, Şuhut, Afyon, Boztepe, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Pakdemirli: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 2 TL Olarak Belirlenmiştir Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Mazbatasını Aldı Kazada Öldüğü Sanılan Kadını, Kocası Suda Boğarak Öldürmüş
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 17:06:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Boztepe'den Başkan Bozkurt'a Hayırlı Olsun Ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]