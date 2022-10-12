AFYONKARAHİSAR - Vali Yiğitbaşı,Şuhut ilçesinde patates hasadına katıldı - Son Dakika
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AFYONKARAHİSAR - Vali Yiğitbaşı,Şuhut ilçesinde patates hasadına katıldı

12.10.2022 17:53

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Şuhut ilçesini ziyaret ederek kışlık patates hasadına katıldı.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Şuhut ilçesini ziyaret ederek kışlık patates hasadına katıldı.

Yiğitbaşı, ilçe ziyaretleri kapsamında Şuhut ilçesinde incelemelerde bulundu.

Yarışlı köyünde patates hasadına katılan Yiğitbaşı, kadın işçilerle sohbet etti.

Yiğitbaşı, gazetecilere, Afyonkarahisar'ın patates üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Patates hasadına çok erken saatlerde başlandığını aktaran Yiğitbaşı, şöyle konuştu:

"Bölgemizin patatesi çok kıymetli. Renginden dolayı, lezzetinden dolayı çok özel bir patates yetiştiriyoruz. Türkiye'de 3. sıradayız patates üretiminde ve çok daha iyi duruma da geleceğiz. Çok verimli ve bereketli topraklardayız. Bu yıl verimde çok iyi. Bu anlamda çiftçimizin, köylümüzün yüzü gülüyor. Bu bereketli topraklara inşallah biz Türkiye'ye ve yurtdışına ürünlerimizden sofralara sunmaya devam edeceğiz."

Köy Muhtarı Bayram Çelik de köyün başlıca geçim kaynaklarından birinin patates üretimi olduğunu, verimli bir yıl geçirdiklerini ifade etti.

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Kaynak: AA

Kübra Güran Yiğitbaşı, Karahisar, Türkiye, Şuhut, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AFYONKARAHİSAR - Vali Yiğitbaşı,Şuhut ilçesinde patates hasadına katıldı - Son Dakika

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