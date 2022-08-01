Valilik dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı - Son Dakika
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Valilik dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı

01.08.2022 14:10
Valilik dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı

Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan açıklamada, vali ve valilik isimlerinin kullanılarak sponsorluk ücreti adı altında yapılmaya çalışılan dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşlar uyarıldı.

Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan açıklamada, vali ve valilik isimlerinin kullanılarak sponsorluk ücreti adı altında yapılmaya çalışılan dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşlar uyarıldı.

Konuyla ilgili Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'nın ve Valiliğimizin ismini kullanarak Büyük Taarruz'un 100. yılı etkinlikleri için sponsorluk talebinde bulunan bazı kişi veya kişilerin olduğu tespit edilmiştir. 100. yıl etkinlikleriyle ilgili valiliğimiz, resmi sitemizden ve kurumsal sosyal medya hesaplarından duyurulan programlar haricinde herhangi bir organizasyon, etkinlik yapmamakta, hiçbir kurum, kuruluş, firma veya kişilerden sponsorluk talebinde bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

YORUMLAR
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Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, Büyük Taarruz'un 100. Yılı etkinlikleri hakkında konuştu Açıklaması Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, Büyük Taarruz'un 100. Yılı etkinlikleri hakkında konuştu Açıklaması
Kaynak: İHA

Kübra Güran Yiğitbaşı, Karahisar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Valilik dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Valilik dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı - Son Dakika
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