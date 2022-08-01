Valilik dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı

Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan açıklamada, vali ve valilik isimlerinin kullanılarak sponsorluk ücreti adı altında yapılmaya çalışılan dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşlar uyarıldı.

Konuyla ilgili Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'nın ve Valiliğimizin ismini kullanarak Büyük Taarruz'un 100. yılı etkinlikleri için sponsorluk talebinde bulunan bazı kişi veya kişilerin olduğu tespit edilmiştir. 100. yıl etkinlikleriyle ilgili valiliğimiz, resmi sitemizden ve kurumsal sosyal medya hesaplarından duyurulan programlar haricinde herhangi bir organizasyon, etkinlik yapmamakta, hiçbir kurum, kuruluş, firma veya kişilerden sponsorluk talebinde bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR