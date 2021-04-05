Afyonkarahisar Valisi Çiçek, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

Afyonkarahisar Valisi Çiçek, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı
05.04.2021 15:17
Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Çiçek, mesajında, AA'nın 6 Nisan 1920'de Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla Milli Mücadele döneminde Türk milletinin istiklal mücadelesini tüm dünyaya duyurmak için kurulduğunu belirtti.
Ülkenin sesi AA'nın, doğru, tarafsız ve ilkeli habercilik anlayışıyla bugüne kadar yayınlarını başarıyla devam ettirdiğini vurgulayan Çiçek, "Anadolu Ajansının 101. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Haber alma özgürlüğü adına büyük emekler vererek canla başla çalışan tüm personeline başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
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