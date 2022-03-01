Afyonkarahisar Valisi Çiçek, Bolvadin'de incelemelerde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Afyonkarahisar Valisi Çiçek, Bolvadin'de incelemelerde bulundu

01.03.2022 16:58
Afyonkarahisar Valisi Çiçek, Bolvadin'de incelemelerde bulundu

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Bolvadin Kadın Kültür Evi ile Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret etti.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Bolvadin Kadın Kültür Evi ile Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret etti.

Çiçek, Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat ve Belediye Başkanı Fatih Kayacan ile ilçede yapımı tamamlanan Kadın Kültür Evi'ni inceledi.

Burada kadınların ebru, takı tasarım, sabun üretimiyle dikiş atölyelerini gezen Çiçek, gazetecilere, Bolvadin'in Afyonkarahisar'ın kalbi ve canı olduğunu söyledi.

Bolvadin'deki kadın kültür evinin en iyisi olması gerektiğine dikkat çeken Çiçek, "Bolvadinli kadınların birlikte sohbet edebilecekleri, akademik dersler alabilecekleri, içerisinde psikiyatristlerin görev alabileceği, bir yer hayal etmiştim. Kuran Kurslarının verileceği, dini sohbetlerin yapılacağı ve sosyalleşme olanaklarına sahip bir yer hayal etmiştim." ifadelerini kullandı.

Kaymakam Taner Bolat da ilçede yapımı tamamlanan kadın kültür evi için herkesin Vali Gökmen Çiçek'e teşekkür ettiğini kaydetti.

Belediye Başkanı Fatih Kayacan da binayı yapmaktan ve kadın kültür evi olarak hizmet vermesine aracı olmaktan duyduğu memnuniyet dile getirdi.

Kadın Kültür Evleri Koordinatörü Gülsün Ateş Doğan ise atölyelerde yapılan ürünlerin kalitesine dikkati çekerek Bolvadinli kadınların kültür evinde yüzme, fitnes, zumba ve uzak doğu spor etkinlikleri yapabileceğini anlattı.

Vali Çiçek, daha sonra OSB'deki tesisleri gezdi.

YORUMLAR
500
Kadınlar kültür evinde sadece üretime katılmıyor, sosyal yönden de gelişiyor Kadınlar kültür evinde sadece üretime katılmıyor, sosyal yönden de gelişiyor Vali Çiçek: 'Birlik ve beraberlik Afyonkarahisar'ı başka bir yere taşıyor' Vali Çiçek: 'Birlik ve beraberlik Afyonkarahisar'ı başka bir yere taşıyor'

Organize Sanayi Bölgesi, Gökmen Çiçek, Taner BOLAT, Karahisar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar Valisi Çiçek, Bolvadin'de incelemelerde bulundu - Son Dakika


Son Dakika
16:55 Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır'dan Ukrayna mesajı: Galibiyet fotoğrafı koymak isterdim buraya ama...
16:52 Son Dakika: Rusya ve Ukrayna arasında yapılacak olan ikinci görüşme yarın gerçekleşecek
16:47 Süper Lig'de bir ilk! 27. hafta en çok golün atıldığı hafta oldu
16:31 Sevgilisini düğüne bir gün kala terk etmişti! O adamdan gündem olacak sözler: Beni eve kilitledi, 1 ay tuvaletimi kovaya yaptım
16:29 İşgalin altıncı günü! Rus birliklerine ait 6 askeri araç patlatıldı
16:23 Bakan Koca'dan maske sinyali: Zorunluluk kalkıyor mu? Gözler yarınki toplantıda
16:06 Türkiye karşıtı ABD'li senatör, Türk SİHA'larının Rusya - Ukrayna savaşındaki başarısını sosyal medyadan paylaştı!
16:06 Aslışah Alkoçlar 5 ay önce doğum yapmıştı! Şimdiki halini görenler mest oluyor
15:48 Eski koltukta gelecekten haber veren not buldular! Okuduklarına inanamadılar
15:42 Rusya'nın en büyük saldırısı bu gece olacak: 24 saat içinde başlayacak ve 72 saat şiddetli devam edecek!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 17:04:17. #1.12#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar Valisi Çiçek, Bolvadin'de incelemelerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement