Afyonkarahisar Valisi Çiçek, Çay'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

Afyonkarahisar Valisi Çiçek, Çay'da ziyaretlerde bulundu

08.02.2021 14:05
Afyonkarahisar Valisi Çiçek, Çay'da ziyaretlerde bulundu, System.String[]

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Çay ilçesinde bir takım ziyaretlerde bulundu.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Çay ilçesinde bir takım ziyaretlerde bulundu.

Çiçek, Çay İlçe Kaymakamlığı, Kadın Kooperatif Merkezi, Gençlik Merkezi ile Kadın Kültür Evi'ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaretlerin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Çiçek, şöyle konuştu:

"Çay'da böyle muazzam bir Kadın Kültür Evi görmekten çok mutluyum. Bu muhteşem eserin meydana çıkmasından dolayı İlçe Kaymakamı Mehmet Durgut ile Belediye Başkanı Hüseyin Atlı'ya teşekkür ediyorum. Çay'ın fedakar anneleri ve kadınları böyle eserlerin daha iyilerine layık. Kadın Kültür evi gerçekten Çay ilçemize yakışır bir eser oldu. İnşallah, Çay ilçemiz bu konuda bir marka olacak."

Vali Çiçek'e kentteki ziyaretlerine Durgut ile Atlı'nın yanı sıra, İl Genel Meclis (İGM) üyeleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Kooperatif, Karahisar, Hisarcık, Çay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar Valisi Çiçek, Çay'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika


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